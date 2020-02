GLOBAL ECOPOWER OBTIENT LE LABEL GREEN BOND

Meyreuil (France), le 7 février 2020 - Global EcoPower (FR0011289198 - ALGEP) annonce avoir obtenu une opinion indépendante du cabinet Vigeo Eiris exprimant le plus haut niveau d'assurance sur les engagements de Global EcoPower et sur la contribution des projets qu'il porte en matière de développement durable.

Fort de ce label, Global EcoPower envisage de procéder à une émission d'obligations vertes sous format Euro PP pour un montant d'environ 15 m€ et une maturité de 5 ans.

SECONDE OPINION

Global EcoPower a mandaté Vigeo Eiris en vue d'obtenir une opinion indépendante (dite Seconde Opinion) concernant le degré de prise en compte des impacts et des facteurs de durabilité dans la conception et la gestion de l'émission obligataire verte qu'il envisage de réaliser dans un futur proche.