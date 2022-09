Global Bioenergies vend à Repsol du bio-isobutène pour la conduite de tests de formulation d’essence

Paris, le 19 septembre 2022 - Repsol, la société espagnole multi-énergies, a commandé à Global Bioenergies un volume d’ETBE 100% renouvelable destiné à la formulation et à l’évaluation de la performance d’essence.

L’ETBE est largement utilisé comme composant de l’essence du fait de son haut indice d’octane.

l’ETBE standard, aujourd’hui incorporé jusqu’à 15% dans l’essence, n’est que partiellement renouvelable : il est actuellement produit à partir d’éthanol renouvelable et d’isobutène fossile.

Pour produire de l’ETBE 100% renouvelable, Global Bioenergies a transformé des résidus de bois en isobutène, et l’a combiné avec de l’éthanol renouvelable.

L’utilisation d’ETBE 100% renouvelable augmenterait automatiquement le pourcentage de composants renouvelables dans l’essence utilisée pour le transport routier et aérien, et réduirait donc les émissions de CO2 de ces sources d'énergie. Ce pourrait être l’un des composants-clé pour la production d’essence totalement renouvelable, qui permettrait de se rapprocher de l’objectif long terme de neutralité carbone.