Global Bioenergies : une nouvelle molécule pour verdir la chimie des C5

Evry, le 09 février 2022

Global Bioenergies a développé un procédé de conversion des ressources végétales en isobutène, une des principales briques élémentaires de la chimie dont les dérivés trouvent leurs applications en cosmétique, chimie fine, commodités et carburants. Une unité de production est actuellement en construction à Pomacle pour servir les marchés à haute valeur ajoutée.

Un des intermédiaires de la voie de synthèse de l’isobutène présente un intérêt industriel : cet intermédiaire à 5 carbones, l’acide prénique, est également connu sous les appellations « acide méthyl-crotonique », « acide diméthyl-acrylique », et « acide sénécioïque » (CAS 541-47-9).

Grâce à ses deux fonctions chimiques (acide et vinyle), il peut être dérivé en une multitude de composés aujourd’hui issus du pétrole, et utilisés notamment dans le domaine des arômes, des parfums et des additifs alimentaires.