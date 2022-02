Global Bioenergies : une nouvelle molécule pour verdir la chimie des C5

Evry, le 09 février 202 2

Global Bioenergies a développé un procédé de conversion des ressources végétales en isobutène, une des principales briques élémentaires de la chimie dont les dérivés trouvent leurs applications en cosmétique, chimie fine, commodités et carburants. Une unité de production est actuellement en construction à Pomacle pour servir les marchés à haute valeur ajoutée.

Un des intermédiaires de la voie de synthèse de l’isobutène présente un intérêt industriel : cet intermédiaire à 5 carbones, l’acide prénique, est également connu sous les appellations « acide méthyl-crotonique », « acide diméthyl-acrylique », et « acide sénécioïque » (CAS 541-47-9).

Grâce à ses deux fonctions chimiques (acide et vinyle), il peut être dérivé en une multitude de composés aujourd’hui issus du pétrole, et utilisés notamment dans le domaine des arômes, des parfums et des additifs alimentaires.

Un aperçu non exhaustif de l’arbre-produits de l’acide prénique est disponible sur la page Technologie du site web de Global Bioenergies : il illustre l’étendue des produits et domaines accessibles à partir de cette molécule.

Comme l’explique Frédéric Ollivier, Directeur Technique de Global Bioenergies, « c’est la première fois que cette molécule est produite à partir de ressources renouvelables. Le procédé de production de cet acide prénique biosourcé est maintenant mature : il a été développé en laboratoire, et porté jusqu’à la pleine taille industrielle en 2021. Nous en avons déjà produit plusieurs tonnes. Nous avons également développé le procédé de purification, et avons atteint une pureté supérieure à 99%. Plusieurs grands industriels de la chimie ont déjà manifesté un intérêt pour cette molécule. Nous préparons une campagne d’échantillonnage au printemps. »

Marc Delcourt, co-fondateur et Directeur Général de Global Bioenergies, ajoute : « Ce procédé de production biologique d’acide prénique représente une opportunité de diversification de notre portefeuille de produits. Nous offrons une nouvelle option aux acteurs de la chimie des C5, - qui englobe l’ensemble des molécules construites à partir de briques chimiques à 5 carbones -, lesquels pourront trouver ici une solution pour amener de la naturalité et améliorer l’empreinte environnementale de nombreux produits. ».

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies a développé un procédé de conversion de ressources végétales en une famille de composés utilisés en cosmétique ainsi que dans les domaines de l’énergie et des matériaux. En 2021, le Groupe a accédé pour la première fois au marché en lançant LAST ® , sa propre marque de maquillage, dont la formulation repose sur un ingrédient clé issu de sa technologie. La Société poursuit le travail d’optimisation des performances de son procédé et d’augmentation progressive de ses capacités de production, afin de fournir ses ingrédients aux grands acteurs de la cosmétique et d’améliorer ainsi la naturalité et l’empreinte environnementale du domaine. Sa technologie est également applicable à la production de plastiques, caoutchoucs et peintures renouvelables. Global Bioenergies porte enfin la perspective de réduire les émissions de CO 2 du transport aérien et de contribuer ainsi à limiter le réchauffement climatique. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE).

Recevez directement l’information de Global Bioenergies en vous inscrivant sur www.global-bioenergies.com

Suivez-nous sur Twitter : @GlobalBioenergi

Contact

GLOBAL BIOENERGIES

Hervé Gilleron

Directeur du Business Développement

Téléphone : 01 64 98 20 50

invest@global-bioenergies.com

Pièce jointe