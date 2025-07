COMMUNIQUE DE PRESSE

Global Bioenergies : report de la date de dépôt des offres de reprise au 18 juillet 2025

Evry, le 10 juillet 2025 - 17h45 : De potentiels repreneurs des activités de Global Bioenergies ont manifesté leur intérêt hier midi à l’échéance qui avait été définie. Deux offres et trois lettres d’intention ont été adressées au cabinet de Maître Joanna Rousselet 1 . Les candidats ont exprimé le souhait de pouvoir bénéficier de plus de temps pour mener leur étude. La date de remise des offres préliminaires est donc repoussée au 18 juillet 2025 à midi. Ce report permettra éventuellement à d’autres parties de se positionner.

L’audience d’examen où les potentielles offres définitives seraient présentées au Tribunal de Commerce d’Evry pourrait avoir lieu en septembre ou en octobre.

Il est rappelé que le pré-pack cession prévoit uniquement la cession des actifs de la Société. Les actions de Global Bioenergies ne seront pas reprises : la Société entrera en phase de liquidation à l’issue de l’opération de cession des actifs, et la valeur des actions ALGBE deviendra alors nulle. Il est théoriquement encore possible que les actions soient reprises, mais la probabilité en est aujourd’hui extrêmement faible, et aucune discussion en ce sens n’a actuellement lieu.

Marc Delcourt, co-fondateur et P-DG de Global Bioenergies, déclare : « Nous n’avons pas eu d’autre choix que de lancer il y a un mois ce processus de pré-pack cession, qui a pour objectif la poursuite des activités et le maintien de tout ou partie des emplois, mais ne prévoit pas de rétribution pour les actionnaires, dont je fais partie, qui auront donc perdu leur investissement. Malgré un projet de partenariat prometteur avec un grand industriel souhaitant rester anonyme à ce stade, avec lequel une term sheet non engageante a été signée en février 2025, la Société n’a pas réussi à financer le chapitre suivant dans sa configuration actuelle de société cotée en bourse, avec des dettes significatives (13M€). Nous regrettons bien sûr de ne pas avoir pu amener notre solution sur le marché des SAF, et contribuer ainsi significativement à la transition environnementale. Nous espérons que d’autres y parviendront, en s’appuyant sur la reprise des actifs de la Société. Nous restons plus que jamais convaincus de l’urgence à développer des solutions visant à limiter le réchauffement climatique, à contre-courant de la tendance mondiale actuelle qui voit les efforts dans ce domaine se réduire ».

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Acteur engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique, Global Bioenergies a développé un procédé unique au monde pour produire des SAF et des e-SAF à partir de ressources renouvelables et répondre ainsi aux enjeux de décarbonation du transport aérien. Sa technologie fait partie du cercle très restreint des solutions déjà certifiées par l’ASTM. Ses produits répondent également aux exigences de la cosmétique et L’Oréal est son premier actionnaire avec 13,5% du capital. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE).

1 Les candidats intéressés sont invités à déposer leur offre auprès de : Maître Joanna Rousselet – SCP Abitbol et Rousselet, joanna.rousselet@fajr.eu .

