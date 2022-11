Global Bioenergies récompensé pour son ingrédient innovant Isonaturane ® 12 au salon In-Cosmetics™ Asia

Bangkok, Thaïlande , le 03 novembre 202 2 : L’Isonaturane ® 12, le premier isododécane biosourcé, créé et commercialisé par Global Bioenergies , a reçu hier l’ Award ARGENT lors du prestigieux salon In-Cosmetics™ Asia.

Le salon In-Cosmetics™ Asia est la version asiatique du plus grand salon mondial dédié aux ingrédients cosmétiques, accueillant des exposants et visiteurs de plus de 70 pays et permettant de diffuser au cœur de la région Asie les dernières nouveautés du domaine.

Au cours de ce salon, un jury composé d’un panel d’experts internationaux et indépendants de l’industrie cosmétique récompense les meilleures innovations parmi les ingrédients cosmétiques. Global Bioenergies se voit aujourd’hui honoré par l’attribution de l’Award ARGENT pour son Isonaturane ® 12, le premier isododécane 100% d’origine naturelle, ouvrant notamment la porte de la naturalité au maquillage longue-tenue. L’isododécane est également utilisé à très grands volumes dans les segments dermocosmétique, soins capillaires, et hygiène.

Daphné Galvez, Directrice commerciale, commente : « Ce prix accrédite l’innovation majeure apportée par Global Bioenergies dans le domaine des ingrédients cosmétiques et permet d’augmenter sa visibilité dans une nouvelle région clé. Les appels entrants de prospects intéressés par notre innovation proviennent du monde entier, et montrent l’appétence sans frontière pour la naturalité dans la cosmétique ».

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies convertit des ressources végétales en composés utilisés en cosmétique ainsi que dans les domaines de l’énergie et des matériaux. Après avoir lancé en 2021 la première marque de maquillage longue-tenue et naturelle LAST ® , Global Bioenergies commercialise à présent l’Isonaturane ® 12, son ingrédient-clé, aux grands acteurs de la cosmétique afin d’améliorer la naturalité de leurs formulations et leur empreinte environnementale. A terme, Global Bioenergies porte la perspective de réduire les émissions de CO 2 des transports aériens et routiers pour contribuer ainsi à limiter le réchauffement climatique. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE).

Recevez directement l’information de Global Bioenergies en vous inscrivant sur www.global-bioenergies.com

Suivez-nous sur LinkedIn : Global Bioenergies

Contacts

GLOBAL BIOENERGIES







invest@global-bioenergies.com



RELATIONS PRESSE



Iva Baytcheva

ibaytcheva@ulysse-communication.com







Nicolas Daniels

ndaniels@ulysse-communication.com





Pièce jointe