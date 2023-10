Global Bioenergies récompensé par l’organisme de notation EcoVadis pour son engagement RSE

Evry, le 12 octobre 2023 – 07h30 : Global Bioenergies atteint, dès sa première évaluation EcoVadis, le top 30% des entreprises les plus performantes en termes de RSE parmi les 110 000 entreprises étudiées à travers le monde par l’organisme de notation. La Société obtient ainsi la médaille de bronze. Cette récompense vient saluer ses performances de développement durable orchestrées autour de 4 piliers : Environnement, Social et Droits Humains, Ethique et Achats Responsables.

Rym Khelif, Cheffe de projet RSE chez Global Bioenergies, commente : « Nous sommes inscrits dans une trajectoire visant l’exemplarité et un grand nombre d’actions restent bien sûr à mettre à œuvre et formaliser. Nos progrès sont néanmoins rapides, comme le montre l’amélioration d’un facteur deux de l’évaluation Gaïa – organisme de notation comparable à EcoVadis – entre 2020 et 2022. Dernier exemple en date : nous avons diminué de près de 30% notre consommation électrique pour notre laboratoire d’Evry ces 24 derniers mois, soit l’équivalent de 180MWh d’économisés par an. »