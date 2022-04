Global Bioenergies publie son rapport financier annuel 2021

Paris, le 29 avril 2022 – Global Bioenergies annonce aujourd’hui la publication de son rapport financier annuel, rendu disponible sur le site internet de la Société dans la rubrique « Investisseurs ».



Samuel Dubruque, Directeur Administratif et Financier de Global Bioenergies, commente : « Ce rapport donne une vue d’ensemble de la Société et de ses perspectives : il souligne la spécificité de notre technologie, détaille notre positionnement stratégique par marchés au cœur des enjeux actuels et aborde pour la première fois et de façon volontaire un état des lieux RSE. Nous restons toujours animés par la même raison d’être : Accélérer la transition environnementale par les Biosciences. »