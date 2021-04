Global Bioenergies publie son rapport financier annuel 2020

Paris, le 20 avril 2021 - Global Bioenergies annonce aujourd'hui la publication de son rapport financier annuel, rendu disponible sur le site internet de la Société dans la rubrique « Investisseurs ».

Samuel Dubruque, Directeur Administratif et Financier de Global Bioenergies, indique : « Lors de la publication des résultats annuels le 15 mars dernier, nous avions annoncé une perte 2020 de 11,1 M€ à l'échelle du Groupe, en réduction pour la troisième année consécutive, et une trésorerie brute à la date de la publication de 15,2 M€. Si ces résultats encourageants démontrent notre rigueur, l'année 2020 reste surtout caractérisée par l'appropriation des rouages fins du marché de la cosmétique et l'identification précise de la valeur ajoutée que nous apportons au domaine dans son engagement en faveur du développement durable.