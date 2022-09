Global Bioenergies publie ses resultats semestriels

Paris, le 26 septembre 2022 : Le Conseil d’administration de Global Bioenergies tenu ce jour a arrêté les comptes du premier semestre 2022, lesquels ont été audités par le Commissaire aux comptes et affichent une perte réduite comparativement aux années précédentes.



Le rapport relatif au premier semestre 2022 est disponible sur le site internet de Global Bioenergies, dans la rubrique « Investisseurs / Information réglementée ».



Samuel Dubruque, Directeur Administratif et Financier de Global Bioenergies, commente : « La perte enregistrée est sensiblement réduite comparativement à l’année dernière, du fait de charges inférieures de près de 3 millions d’euros à celles du premier semestre 2021. Le Groupe a connu un semestre de transition entre la fin de la production à Leuna et les travaux de construction de la nouvelle unité de Pomacle. Le chiffre d’affaires issu de ces activités sera comptabilisé à la livraison du premier lot d’Isonaturane® 12, au premier trimestre 2023. La livraison de deux autres lots est déjà anticipée pour 2023 : Global Bioenergies s’engage pleinement dans la voie de l’exploitation commerciale de son procédé. »