Global Bioenergies publie ses résultats annuels

GLOBAL BIOENERGIES PUBLIE SES RESULTATS ANNUELS



Perte nette du Groupe de 11,8 millions d’euros sur l’exercice 2021



Trésorerie brute de 20,9 millions d’euros au 31 décembre 2021

Paris, le 2 mars 2022 : Le Conseil d’administration de Global Bioenergies tenu ce jour a arrêté les comptes annuels 2021, lesquels ont été audités par le Commissaire aux comptes .



Samuel Dubruque, Directeur Administratif et Financier de Global Bioenergies, commente : « La perte enregistrée est très proche de celle de l’année précédente. Toutefois, le détail des comptes révèle des évolutions majeures entre ces deux exercices : pour la première fois dans l’histoire de la Société, un chiffre d’affaires est enregistré au titre de la commercialisation de produits formulés à partir d’ingrédients issus du procédé de Global Bioenergies. Même si les ventes sont encore modestes, cette descente dans la chaîne de valeur jusqu’au consommateur final nous a permis d’illustrer de façon très concrète et au plus grand nombre l’intérêt de notre innovation. Nos ingrédients seront bientôt disponibles pour d’autres acteurs de la cosmétique, à commencer par les acteurs du maquillage. Par ailleurs, les charges relatives à l’industrialisation et à la commercialisation du procédé représentent désormais 43% du total des charges du Groupe, contre 29% en 2020 et 22% en 2019. La Société se configure pour anticiper le défi de la production et de la commercialisation à grande échelle. »