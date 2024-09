Global Bioenergies : perte nette réduite à -2,8 M€ au premier semestre 2024

Perte nette réduite à -2,8 M€ contre -4,1 M€ sur S1 2023

et -5,8 M€ sur S1 2022

Trésorerie brute s’élevant à 7,7 M€ au 30 juin 2024

vs 11,7 M€ au 31 décembre 2023





Evry, le 10 septembre 2024 – 17h45 : Le Conseil d’administration de Global Bioenergies tenu ce jour a arrêté les comptes du premier semestre 2024, lesquels ont été audités par le Commissaire aux comptes.

Samuel Dubruque, Directeur Administratif et Financier, commente : « Notre résultat s’est amélioré par rapport aux exercices précédents : la perte semestrielle est limitée à 2,8 M€, notamment du fait de l’enregistrement comptable d’une subvention d’exploitation pour le programme Isoprod financé par l’ADEME. Nous avons démarré l’année avec 11,7 M€ de trésorerie brute et nous affichions une trésorerie de 7,7 M€ au 30 juin 2024. Ce semestre a permis de consolider notre projet d’usine : améliorations des performances du procédé à l’échelle pilote, réception de lettres d’intention dépassant la capacité de production de l’usine, réalisation de l’avant-projet sommaire et pré-sélection du site en France. Il y a un an, nous avons obtenu le soutien de l’Etat français à travers l’attribution d’une aide de Bpifrance de 16,4 M€. Depuis, nous nous sommes efforcés de chercher les investisseurs complémentaires, en dette et en capitaux propres, dans un climat particulièrement adverse du fait des incertitudes politiques et économiques qui compliquent la réalisation du projet.