Global Bioenergies - Marie Claire décerne à LAST® un Prix d’Excellence de la Beauté 2022

Depuis 36 ans, le magazine Marie Claire, présent dans plus de 30 pays et lu par plus de 75 millions de femmes à travers le monde, réunit un jury d’expertes pour décerner les Prix d’Excellence de la Beauté aux meilleurs produits de l’année. Hier, le jury a remis le Prix d’Excellence France « Recherche et Innovation » à LAST®, pour sa gamme de maquillage alliant performance et naturalité.

Marc Delcourt, Directeur Général de Global Bioenergies, qui a lancé la marque LAST®, exprime sa fierté : « Recevoir un Prix d’Excellence Marie Claire, véritable institution de la mode et de la beauté, qui aurait pu l’imaginer il y a encore un an ? Après un prix attribué par le magazine professionnel Cosmetiquemag en novembre dernier, cette nouvelle récompense qui voit LAST® côtoyer les plus grands noms de l’Industrie de la Beauté, va donner à la marque une visibilité internationale. Au-delà de la qualité des produits, ce prix met en lumière l’innovation majeure que nous apportons aujourd’hui au secteur de la cosmétique : notre procédé innovant permet de produire à partir de ressources naturelles certaines des molécules centrales de la cosmétique jusqu’alors issues du pétrole. Nous travaillons à l’augmentation de nos capacités de production, et permettrons bientôt à certains des grands noms du secteur de bénéficier de cette innovation. »

Les mots du Jury :

« Finis les dérivés de pétrochimie ! la révolution verte est en mache pour un make-up original et sans compromis », Virginie de Tarlé, Femme Actuelle.

« Faire rimer tenue extrême et naturalité, une grande première ! » Fabienne Lagoarde, Biba.

« Un make-up militant qui renouvelle totalement le genre et nous met en joie ! » Marie Bénédicte Gauthier, Voici.

« Ça marche, c’est sexy (…) Du Win-Win qui nous emballe ! » Emmanuelle Lannes, Cosmopolitan.

L a gamme LAST® regroupe 32 références hautes en couleurs de m ascaras, mascaras sourcils, ombres à paupières et rouges à lèvres, toutes caractérisé e s par :

Un taux de naturalité compris entre 90% et 99%

Une performance de longue tenue aux meilleurs standards du marché

