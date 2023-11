Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Global Bioenergies: la visibilité financière prolongée information fournie par Cercle Finance • 16/11/2023 à 12:33









(CercleFinance.com) - Global Bioenergies gagnait plus de 4% jeudi en Bourse de Paris après avoir renforcé sa trésorerie grâce à plusieurs encaissements dans le cadre de financements publics.



La 'cleantech' indique avoir récemment reçu plusieurs financements non dilutifs représentant un montant total de 7,3 millions d'euros de la part de partenaires comme Bpifrance ou l'ADEME, notamment dans le cadre de son projet de construction d'usine.



Avec une trésorerie brute qui atteint 14,4 millions d'euros, Global Bioenergies estime désormais disposer d'une visibilité financière jusqu'au début 2025.





Valeurs associées GLOBAL BIOENERGIES Euronext Paris +3.79%