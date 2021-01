Global Bioenergies : extension de la ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux

Evry, le 07 janvier 2021 - Global Bioenergies (ALGBE) annonce l'exercice intégral des 1.500.000 bons de souscription d'actions (BSA I) émis dans le cadre de la ligne de financement mise en place le 25 août dernier avec l'entreprise d'investissement Kepler Cheuvreux agissant en qualité d'intermédiaire financier. L'exercice de ces bons a permis de lever un peu plus de 6,5 millions d'euros.

Samuel Dubruque, Directeur administratif et financier de Global Bioenergies, commente : « Cette ligne de financement a fonctionné à un rythme plus rapide qu'escompté, bénéficiant de conditions de marché favorables. Elle n'a représenté que 7,5% des échanges sur la période et n'a donc pas empêché l'évolution haussière du cours, lequel a plus que doublé depuis le 25 août. »

Constatant l'efficacité de cette première tranche, le Conseil d'administration de Global Bioenergies a jugé opportune la mise en place d'une seconde tranche dans des conditions analogues via l'émission de 2.500.000 nouveaux bons de souscription d'actions (BSA II), chacun permettant l'émission d'une action nouvelle en cas d'exercice. Le Directeur Général, agissant sur délégation du Conseil d'administration et conformément à la 17ème résolution de l'assemblée générale des actionnaires du 17 septembre 2020, a décidé ce jour l'émission de ces 2.500.000 BSA II.