Global Bioenergies étend l’usage de son isododécane d’origine naturelle à la dermocosmétique et aux soins capillaires

Evry, le 02 décembre 2021 : Global Bioenergies annonce le succès de nouvelles études toxicologiques portant sur son premier ingrédient cosmétique, l’isododécane d’origine naturelle, qui pourra maintenant être utilisé dans les vastes marchés de la dermocosmétique et des soins capillaires.

En octobre 2020, une première phase d’études toxicologiques a ouvert la porte à l’utilisation de l’isododécane d’origine naturelle, produit par Global Bioenergies, dans le segment du maquillage.

Une nouvelle évaluation toxicologique menée en coopération avec une société d’expertise indépendante complète aujourd’hui la première étude de 2020. Elle valide l’utilisation de l’isododécane renouvelable de Global Bioenergies dans les produits dermocosmétiques et dans les soins capillaires, des domaines dans lesquels l’isododécane est utilisé en volumes bien supérieurs à ceux du maquillage. Cette nouvelle étape va permettre à Global Bioenergies d’enrichir sa proposition à destination des leaders du secteur de la Beauté et du Soin, afin d’augmenter la naturalité globale du domaine des cosmétiques.

Dès 2022, Global Bioenergies va accroître ses volumes de production avec l’unité de Pomacle, qui permettra de servir le marché du maquillage et d’échantillonner les domaines de la dermocosmétique et des soins capillaires.