Global Bioenergies et Swift Fuel organisent le 1er vol international d'un avion alimenté par une essence d'aviation renouvelable à plus de 97%

Un vol d'une heure entre Sarrebruck et Reims

L'essence d'aviation, un marché Europe et USA de 1 milliard de litres

Une étape vers l'émergence d'une filière de biocarburants dans l'aviation



Evry (France), le 14 juin 2021 - Global Bioenergies (Euronext Growth : ALGBE), société française qui développe des substituts aux dérivés pétroliers à partir de ressources renouvelables, et Swift Fuel GmbH, spécialiste des carburants « verts » pour avions, organisent le 15 juin 2021 le premier vol international alimenté par un carburant renouvelable à plus de 97%. Un avion VAN RV-8 partira de Sarrebruck, en Allemagne, et atterrira à l'aéroport de Reims en Champagne (Prunay) dans l'après-midi au cours d'une cérémonie en présence de M. Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, M. Roland Theis, secrétaire d'État à la justice et plénipotentiaire aux affaires européennes du Land de Sarre, Mme Catherine Vautrin, Présidente du Grand Reims et M. Arnaud Robinet, Maire de Reims.



Composée à plus de 97% de biocarburant, l'essence d'aviation utilisée pour ce vol constitue une alternative écologique au carburant 100LL, habituellement commercialisé pour les avions à moteur à pistons.



Cet exploit technologique constitue la première étape...