Global Bioenergies devient membre du GIFAS

Evry, le 16 juillet 2024 – 17h45 : Après avoir été sélectionné par un jury d’experts, Global Bioenergies annonce rejoindre le Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (GIFAS), et en particulier le club StartAir, dédié aux startups. L’objectif de ce club est d’accélérer la collaboration entre les startups et les entreprises de la filière aéronautique et spatiale française.



Le GIFAS, qui compte à ce jour 482 adhérents représentant l’ensemble de la filière aéronautique française, a pour mission de coordonner les actions de la filière, défendre ses intérêts et promouvoir son savoir-faire.



Global Bioenergies, grâce à son procédé technologique unique et innovant qui permet de produire concomitamment des bio-SAF et des e-SAF (Sustainable Aviation Fuels, ou Carburants d’Aviation Durables), apporte une nouvelle solution pour décarboner le secteur de l’aéronautique, un des enjeux majeurs du secteur dans les années à venir.



Pour rappel, la réglementation européenne RefuelEU impose à tous les avions décollant depuis l’Union Européenne d’incorporer dans leurs réservoirs 2% de SAF dès 2025, puis 6% en 2030 pour finalement atteindre, après d’autres paliers intermédiaires, 70% en 2050. Selon le sous-mandat dédié, l’e-SAF devra déjà représenter 1/5e de cette incorporation en 2030, et la moitié en 2050. Près de 30 millions de tonnes de SAF seront ainsi nécessaires rien que pour l’Union Européenne.