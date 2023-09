Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Global Bioenergies: déception après les semestriels information fournie par Cercle Finance • 20/09/2023 à 12:23









(CercleFinance.com) - Global Bioenergies s'inscrit en net repli mercredi en Bourse de Paris au lendemain de résultats semestriels pourtant marqués par une réduction de ses pertes, l'absence de prévisions chiffrées semblant décevoir les investisseurs.



Le titre perd actuellement près de 3% dans des volumes étoffés, très largement supérieurs à ceux des dernières séances.



Le spécialiste de la chimie du végétal a annoncé hier soir que la réalisation d'un chiffre d'affaires 'record' au premier trimestre lui avait permis de réduire sa perte nette sur la période à 4,1 millions d'euros, contre -5,8 millions un an plus tôt.



Le groupe a ainsi généré sur les six premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 3,1 millions d'euros, à comparer avec seulement 144.000 euros sur la même période de 2022.



Afin de répondre aux commandes passées par des grands noms du domaine de la cosmétique, dont L'Oréal, Global Bioenergies a livré plusieurs tonnes de son composé Isonaturane 12 au cours du premier semestre 2023.



Mais la société souligne que les coûts de production liés à la sous-traitance de l'activité restent très élevés, ce qui la pousse à concentrer tous ses efforts vers l'édification d'une usine de plus grande envergure.



Global Bioenergies a annoncé qu'il publierait d'ici à la fin de l'année un calendrier des étapes de conception et de construction du site, qui devrait démarrer ses activités fin 2027.



L'entreprise n'a, en revanche, communiqué aucune prévision financière pour cette année.





Valeurs associées GLOBAL BIOENERGIES Euronext Paris -0.74%