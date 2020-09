GLOBAL BIOENERGIES CONTINUE D'AMELIORER SES RESULTATS FINANCIERS

Perte nette du Groupe de -6,9 M€ sur le premier semestre 2020, à comparer à la perte de -7,6M€ de S1 2019 et à celle de -8,8M€ de S1 2018.



Trésorerie brute de 11,3 M€ au 30 juin 2020



Evry, le 17 septembre 2020 - Le Conseil d'administration de Global Bioenergies tenu ce jour a arrêté les comptes du premier semestre 2020, lesquels ont été audités par le Commissaire aux comptes.



Le rapport complet relatif au premier semestre 2020 est disponible sur le site internet de Global Bioenergies, dans la rubrique « Investisseurs / Information réglementée ».



Samuel Dubruque, Directeur Administratif et Financier de Global Bioenergies, commente : « Nous n'avons relâché aucun effort pour poursuivre la diminution de notre cash burn, et ce malgré une mutation chaque fois plus affirmée et plus précise vers la cosmétique, ayant forcément induit de nouvelles dépenses. A ce titre, ces derniers mois ont été riches en enseignements, et la Société est désormais entourée d'une équipe de consultants cosmétiques experts dans leur métiers respectifs, portés par l'innovation radicale que nous sommes à même de proposer au domaine. On ambitionne aujourd'hui de réaliser d'ici quelques mois un chiffre d'affaires tiré de nos capacités de production actuelles, au travers d'un test marché de grande ampleur. L'équipe est plus que jamais déterminée à jouer cette carte le plus sérieusement possible, tout en maintenant le burn rate sous contrôle d'ici là. »