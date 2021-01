Global Bioenergies : Bilan annuel du contrat de liquidité au 31/12/2020

Global Bioenergies (Euronext Growth : ALGBE) présente le bilan annuel du contrat de liquidité confié à la société de bourse Gilbert Dupont. Au 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :



- 5.315 actions Global Bioenergies et

- 41.152,44 euros.



Au cours du 2ème semestre 2020, il a été négocié un total de :

Achat 284.143 titres 1.139.013,19 € 1.894 transactions

Vente 289.889 titres 1.158.652,98 € 1.998 transactions



Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :



- 11.061 actions Global Bioenergies et

- 21.512,65 euros.



Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis à disposition :

- Nombre d'actions : 0

- Solde en espèces du contrat de liquidité : 100.000,00 €





A propos de GLOBAL BIOENERGIES



Global Bioenergies a développé un procédé de conversion de ressources végétales en une famille d'ingrédients clés utilisés dans le domaine de la cosmétique. Le procédé a d'abord été développé en laboratoire, où la Société continue d'en améliorer les performances. Il fonctionne aujourd'hui en pilote et en démonstrateur, à une capacité suffisante pour permettre à la Société d'accéder au marché en créant, dans un premier temps, une marque de produits cosmétiques en propre