Global Bioenergies adapte son Conseil d'administration et se prépare à la commercialisation dès 2021

Evry, le 18 septembre 2020

Global Bioenergies (ALGBE - FR0011052257) annonce la nomination d'un nouvel administrateur : Nicolas Cordier, ancien Président-Directeur Général de Make Up For Ever, filiale du groupe LVMH. Il succède à Philippe Marlière, co-fondateur de la Société, qui quitte le Conseil d'administration au terme de son mandat pour s'engager dans de nouvelles activités.

John Pierce, Président du Conseil d'administration, déclare : « Le Conseil remercie Philippe Marlière pour son rôle clé dans la conception des approches technologiques qui ont construit les bases de la Société, et lui souhaite le meilleur dans ses nouvelles activités. Et bienvenue à Nicolas Cordier : le centre de gravité de la Société se déplace vers la commercialisation de produits dans le domaine de la cosmétique, et le Conseil d'administration s'ajuste en ce sens. »

Corinne Granger, qui avait été cooptée par le Conseil d'Administration en début d'année, a vu son mandat ratifié par l'assemblée générale. Marc Delcourt, co-fondateur et Directeur Général de la Société, a vu son mandat d'administrateur renouvelé pour une durée de 6 ans.