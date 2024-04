Global Bioenergies a reçu des lettres d’intention pour son projet d’usine correspondant à un chiffre d’affaires annuel projeté de plus de 70 millions d’euros

• L’usine se focalisera sur les marchés cosmétiques à haute valeur ajoutée avec une capacité de production annuelle redimensionnée à 2 500 tonnes

• Le volume total des lettres d’intention dépasse la capacité de production de l’usine

• L’usine permettra également d’amorcer le marché des carburants d’aviation durables

• Les CAPEX et le design de l’usine se précisent



Evry, le 08 avril 2024 – 17h45 : Global Bioenergies (FR0011052257 – ALGBE), acteur de la biologie industrielle, annonce avoir reçu des lettres d’intention représentant plus de 2 500 tonnes d’Isonaturane™ par an, provenant d’acteurs renommés du domaine de la cosmétique installés dans plusieurs régions du Monde. Ces intentions d’achat représentent un chiffre d’affaires annuel de plus de 70 millions d’euros.

Volet commercial :

Cette usine principalement dédiée à la cosmétique démarrera courant 2027 et commercialisera l’Isonaturane™ 12 et 16, premiers équivalents d’origine naturelle à l’isododécane et à l’isohexadécane d’origine pétrolière. Ce nouvel outil industriel a été redimensionné à 2 500 tonnes de dérivés d’isobutène par an afin de se concentrer sur les marchés les plus rémunérateurs : le maquillage et les produits de soin prestige.