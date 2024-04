COMMUNIQUE DE PRESSE

Global Bioenergies a reçu des lettres d’intention pour son projet d’usine correspondant à un chiffre d’affaires annuel projeté de plus de 70 millions d’euros

L’usine se focalisera sur les marchés cosmétiques à haute valeur ajoutée avec une capacité de production annuelle redimensionnée à 2 500 tonnes

Le volume total des lettres d’intention dépasse la capacité de production de l’usine

L’usine permettra également d’amorcer le marché des carburants d’aviation durables

Les CAPEX et le design de l’usine se précisent

Evry, le 08 avril 2024 – 17h45 : Global Bioenergies (FR0011052257 – ALGBE), acteur de la biologie industrielle, annonce avoir reçu des lettres d’intention représentant plus de 2 500 tonnes d’Isonaturane™ par an, provenant d’acteurs renommés du domaine de la cosmétique installés dans plusieurs régions du Monde. Ces intentions d’achat représentent un chiffre d’affaires annuel de plus de 70 millions d’euros.

Volet commercial :

Cette usine principalement dédiée à la cosmétique démarrera courant 2027 et commercialisera l’Isonaturane™ 12 et 16, premiers équivalents d’origine naturelle à l’isododécane et à l’isohexadécane d’origine pétrolière. Ce nouvel outil industriel a été redimensionné à 2 500 tonnes de dérivés d’isobutène par an afin de se concentrer sur les marchés les plus rémunérateurs : le maquillage et les produits de soin prestige.

Marc Delcourt, co-fondateur et Directeur Général de Global Bioenergies , explique :

« Nous avions initialement souhaité porter la capacité de l’usine à 10 000 tonnes, ce qui nécessitait de s’adresser à des marchés tels que les démaquillants ou déodorants. Ces marchés de masse nécessitent des volumes importants à bas coûts, ce qui aurait inévitablement tiré nos prix de vente vers le bas. En limitant la taille de l’usine, nous réduisons le montant des CAPEX nécessaires à sa construction et nous visons les marchés prêts à payer le meilleur prix pour obtenir la naturalité. Le profil économique de l’usine maintient ses perspectives de marge tout en réduisant l’investissement nécessaire, avec des intentions d’achats dépassant désormais la capacité de l’usine et un chiffre d’affaires annuel projeté de plus de 70 millions d’euros. »

Au-delà de la cosmétique, l’usine a pour vocation d’amorcer le marché des Carburants d’Aviation Durables (CAD, ou SAF en anglais) car la même technologie permet de produire une formulation parfaitement utilisable comme carburants dans l’aérien, en mélange jusqu’à 50% avec du kérosène fossile. Pour mémoire, le procédé de la Société fait partie des rares technologies au monde bénéficiant de la nécessaire certification ASTM 1 , et la Société prévoit de déployer son procédé à grande échelle dans le domaine de l’aérien à compter de l’ouverture du marché en 2030, lorsque le seuil d’incorporation des CAD dans le kérosène passera à 6% dans l’Union Européenne.

Volet industriel :

En parallèle du développement commercial et sous la supervision de Roland Desvignes, Directeur Industriel de Global Bioenergies, les ingénieries ont finalisé les premiers plans de l’usine. L’usine se découpera en cinq zones : production d’isobutène par fermentation, purification de l’isobutène, conversion en isododécane et isohexadécane, gestion des effluents et de l’énergie. Sur la base de ces plans, le coût total de construction de l’usine (y compris aléas) a été estimé à près de 80 millions d’euros. Pour rappel, l’Etat français a déjà annoncé son soutien au projet fin 2023 avec l’attribution d’une aide publique de 16,4 millions d’euros via l’appel à projet Première usine porté par Bpifrance dans le cadre du plan France 2030 2 .

Le calendrier de conception et de construction de l’usine est également précisé. La phase dite d’ « avant-projet sommaire » se terminera fin mai 2024, et sera suivie sur le deuxième semestre 2024 d’une phase d’ « avant-projet détaillé », qui permet de figer l’ensemble des installations en intégration dans le site retenu. Une phase d’études de détail et d’instruction des demandes de permis débutera début 2025. Elle sera poursuivie par la phase de construction de l’usine proprement dite qui entrainera les principaux décaissements de CAPEX et qui s’achèvera en 2027.

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies substitue des produits d’origine pétrolière par des produits d’origine naturelle. En quête de naturalité sans compromis sur la performance, les acteurs de la cosmétique sont les premiers clients de la Société. Dès 2027, la Société exploitera son procédé innovant dans une usine de grande envergure. A horizon 2030, la Société prévoit de devenir un des leaders de l’immense marché émergent des carburants d’aviation durables afin de lutter contre le réchauffement climatique. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE). L’Oréal est son premier actionnaire avec 13,5% du capital.

1 Voir communiqué de presse du 20 juin 2023 : La technologie SAF de Global Bioenergies reçoit la certification ASTM

2 Voir communiqué de presse du 04 octobre 2023 : L'Etat français accorde 16,4 M€ à Global Bioenergies pour la construction de la première usine au monde d'isobutène biosourcé

