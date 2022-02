Global Bioenergies - 500 000 euros de subvention accordés à Global Bioenergies par la Région Grand Est dans le cadre du plan France Relance

500 000 euros de subvention accordés à Global Bioenergies par la Région Grand Est dans le cadre du plan France Relance

Evry, le 01 février 202 2 : Global Bioenergies se voit attribuer 500 000 euros de subvention pour terminer la construction de l’unité de Pomacle et lancer la commercialisation à destination des industriels de la cosmétique .

Global Bioenergies a annoncé au printemps dernier la décision de construire une unité de production sur le site de Pomacle, près de Reims. La première phase des travaux a été lancée à l’été 2021, et permettra de démarrer la production dès mars 2022.

La seconde phase des travaux permettra à l’unité d’atteindre sa pleine capacité, soit environ 100 tonnes par an d’isobutène, dont les dérivés viseront le marché du maquillage, le premier marché sélectionné par la Société en raison de ses prix élevés.

Le soutien financier de la Région Grand Est, via l’octroi d’une subvention de 500 000 euros dans le cadre du Plan France Relance, couvre la moitié de la seconde phase de construction de cet outil industriel et renforce les liens historiques entre Global Bioenergies et le territoire du Grand Est. Elle concourt au dynamisme du tissu industriel local par l’investissement dans des outils de production innovants.

Marc Delcourt, Directeur Général, déclare : « Nous remercions la Région Grand Est pour son soutien précieux. Notre marque LAST ® a repoussé les limites de la naturalité dans le maquillage, et le lancement prochain de ce nouvel outil industriel va nous permettre de répondre à la quête de naturalité des grands acteurs de la cosmétique. »

Samuel Dubruque, Directeur Administratif et Financier, complète : « Nous travaillons en parallèle à l’obtention d’autres financements publics, de plus grande ampleur : au-delà de la cosmétique, notre technologie peut être utilisée pour de nombreuses applications dans les matériaux et les carburants. En particulier, la décarbonation du transport aérien fait partie de la liste des 10 objectifs prioritaires de la France : notre procédé se distingue radicalement des autres options techniques et porte la perspective d’être l’un des plus compétitifs au monde. »

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies a développé un procédé innovant de conversion de ressources végétales en une famille de composés utilisés en cosmétique ainsi que dans les domaines de l’énergie et des matériaux. En 2021, le Groupe a accédé pour la première fois au marché en lançant LAST ® , sa propre marque de maquillage, dont la formulation repose sur un ingrédient clé issu de sa technologie. La Société poursuit le travail d’optimisation des performances de son procédé et d’augmentation progressive de ses capacités de production, afin de fournir ses ingrédients aux grands acteurs de la cosmétique et d’améliorer ainsi la naturalité et l’empreinte environnementale du domaine. Sa technologie est également applicable à la production de plastiques, caoutchoucs et peintures renouvelables. Global Bioenergies porte enfin la perspective de réduire les émissions de CO 2 du transport aérien et de contribuer ainsi à limiter le réchauffement climatique. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE).

Recevez directement l’information de Global Bioenergies en vous inscrivant sur www.global-bioenergies.com

Suivez-nous sur Twitter : @GlobalBioenergi

Contact

RELATIONS PRESSE

Iva Baytcheva : ibaytcheva@ulysse-communication.com

Nicolas Daniels : ndaniels@ulysse-communication.com

GLOBAL BIOENERGIES

Email : invest@global-bioenergies.com

Tel : +33 (0)1 64 98 20 50

Pièce jointe