GLJ dénonce le cas "héroïque" des taureaux de Tesla

22 août -

** Tesla TSLA.O pourrait être confronté à une forte baisse même dans des scénarios optimistes - GLJ Research, parmi les 5 meilleurs analystes du secteur, selon les données du LSEG

** GLJ indique qu'en accordant des hypothèses "héroïques" sur les FSD et les robots humanoïdes, les résultats "ne changent pas"

** Les fondamentaux de Tesla sont inférieurs à ceux des "6 Magnifiques", citant le faible pouvoir de fixation des prix, les marges minces, le rendement du capital investi inférieur au coût du capital

** La marge brute automobile de Tesla, hors crédits réglementaires, est tombée à 14,9 % contre 30 % au premier trimestre de l'exercice 22; les actions chutent de 20,7 % depuis le début de l'année - GLJ

** Le courtier estime que les activités de robotaxi et de robot humanoïde n'ajoutent que 131,50 $/action combinée, soit 59 % de moins que les niveaux actuels

** GLJ l'évalue à "vendre" avec un PT de 19,05 $ contre une évaluation moyenne de "conserver" avec un PT médian de 300 $, selon les données de LSEG