 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 950,50
+0,15%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

GLJ dénonce le cas "héroïque" des taureaux de Tesla
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 12:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août -

** Tesla TSLA.O pourrait être confronté à une forte baisse même dans des scénarios optimistes - GLJ Research, parmi les 5 meilleurs analystes du secteur, selon les données du LSEG

** GLJ indique qu'en accordant des hypothèses "héroïques" sur les FSD et les robots humanoïdes, les résultats "ne changent pas"

** Les fondamentaux de Tesla sont inférieurs à ceux des "6 Magnifiques", citant le faible pouvoir de fixation des prix, les marges minces, le rendement du capital investi inférieur au coût du capital

** La marge brute automobile de Tesla, hors crédits réglementaires, est tombée à 14,9 % contre 30 % au premier trimestre de l'exercice 22; les actions chutent de 20,7 % depuis le début de l'année - GLJ

** Le courtier estime que les activités de robotaxi et de robot humanoïde n'ajoutent que 131,50 $/action combinée, soit 59 % de moins que les niveaux actuels

** GLJ l'évalue à "vendre" avec un PT de 19,05 $ contre une évaluation moyenne de "conserver" avec un PT médian de 300 $, selon les données de LSEG

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
320,1100 USD NASDAQ -1,17%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

2 commentaires

  • 13:39

    La traduction automatique est une vraie calamité ...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris prudente en attendant Jerome Powell
    information fournie par AFP 22.08.2025 13:44 

    La Bourse de Paris évolue à l'équilibre vendredi, dans l'attente de l'intervention au colloque des banquiers centraux de Jackson Hole du patron de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell, qui pourrait donner des indices sur sa future politique de taux ... Lire la suite

  • Des particpants jouent au jeu vidéo Hollow Knight: Silksong de Team Cherry sur le stand Nintendo lors du salon des jeux vidéo Gamescom, le 21 août 2025 à Cologne, en Allemagne ( AFP / Ina FASSBENDER )
    Gamescom: "Black Myth", "Silksong" et des bérets rouges au menu
    information fournie par AFP 22.08.2025 13:34 

    Un nouvel épisode pour le jeu vidéo à succès chinois "Black Myth: Wukong", une pépite de la scène indépendante attendue depuis plus de six ans et des déguisements très français, voici ce qu'il faut retenir du salon Gamescom en Allemagne. . "Black Myth" détrône ... Lire la suite

  • Le chef des opérations humanitaires des Nations unies, Tom Fletcher, s'exprime sur la famine à Gaza lors d'une conférence de presse à Genève le 22 août 2025 ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    L'ONU déclare la famine à Gaza, une première au Moyen-Orient
    information fournie par AFP 22.08.2025 13:33 

    Une première au Moyen-Orient: l'ONU a officiellement déclaré vendredi la famine à Gaza, après que ses experts ont averti que 500.000 personnes se trouvaient dans un état "catastrophique", en attribuant clairement la responsabilité de cette famine à Israël, qui ... Lire la suite

  • Zelensky accuse Moscou de vouloir se soustraire à l'organisation d'une rencontre avec Poutine
    Zelensky accuse Moscou de vouloir se soustraire à l'organisation d'une rencontre avec Poutine
    information fournie par AFP Video 22.08.2025 13:29 

    Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé jeudi son homologue russe Vladimir Poutine de chercher à "se soustraire" à une rencontre destinée à trouver une issue à la guerre provoquée par l'invasion russe. "A l'heure actuelle, les signaux envoyés par la ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank