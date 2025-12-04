Glenfarne conclut un accord de fourniture de GNL d'une durée de 20 ans avec la société sud-coréenne POSCO

L'unité Alaska LNG de Glenfarne a déclaré jeudi avoir finalisé un accord pour fournir 1 million de tonnes par an de gaz naturel liquéfié à la société commerciale sud-coréenne POSCO International 047050.KS pendant 20 ans dans le cadre de son projet d'exportation.

Cet accord fait suite à un accord préliminaire signé en septembre .

La demande mondiale de ce combustible super réfrigéré a augmenté depuis que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a bouleversé les marchés du gaz en 2022, poussant les acheteurs d'Europe et d'Asie à conclure des accords d'approvisionnement à long terme avec les exportateurs américains.

Depuis qu'il est devenu propriétaire majoritaire et développeur principal du projet Alaska LNG en mars, Glenfarne a obtenu des engagements commerciaux préliminaires avec des acheteurs au Japon, en Corée, à Taïwan et en Thaïlande pour 11 mtpa de GNL.

Dans le cadre de l'accord, POSCO investira également un montant non divulgué dans Alaska LNG avant la décision finale d'investissement et fournira une grande partie de l'acier pour le gazoduc pressurisé de 807 miles.

Le gazoduc reliera les réserves de gaz du versant nord de l'État au centre-sud de l'Alaska et au terminal d'exportation prévu, Glenfarne visant une décision finale d'investissement d'ici la fin de l'année.