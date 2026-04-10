Glencore va prendre une participation de 45 % dans une usine d'aluminium aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 17:12
Les 55 % restants seront détenus par Alumicore, qui exploitera également l'usine.
Glencore avait déjà réalisé un investisseur majeur dans le secteur grâce à sa participation de 30 % dans Century Aluminium, le plus grand producteur d'aluminium primaire aux États-Unis.
Alumicore exploite une installation à Monessen, en Pennsylvanie, et développe une seconde installation de traitement et de fusion ultramoderne à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Ces usines devraient avoir la capacité de recycler plus de 120 000 tonnes d'aluminium par an.
"Glencore et Alumicore espèrent travailler étroitement ensemble pour faire progresser le développement de l'usine, stimuler la croissance future et apporter de la valeur à la fois à l'industrie américaine de l'aluminium et aux communautés locales de Caroline du Sud" indique le groupe.
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