Glencore: lance un programme d'achats d'actions information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 10:15









(CercleFinance.com) - Glencore annonce le lancement d'un programme d'achats d'actions d'une valeur totale pouvant aller jusqu'à 1 milliard de dollars. La finalisation est prévue au moment de la publication des résultats financiers pour l'année 2025 en février 2026.



Le Programme sera mis en oeuvre conformément aux termes de l'autorisation accordée par les actionnaires lors de l'Assemblée Générale de 2025, pour acquérir un maximum de 1 809 287 297 Actions (dont 41 121 000 ont déjà été achetées).



Le Programme a pour objet de réduire le capital de la Société. Il est actuellement prévu que toutes les actions achetées soient détenues en trésorerie.



La Société a conclu un accord avec UBS, succursale de Londres pour mener à bien le Programme.





Valeurs associées GLENCORE 297,600 GBX LSE -1,73%