Glencore finalise un accord foncier avec la Gécamines
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 15:29
Cet accord comprend l'accès à de nouveaux titres miniers et baux fonciers à long terme, ce qui devrait apporter les avantages suivants à KCC et à ses actionnaires :
- expansion des capacités de stockage des résidus miniers et des haldes à stériles, permettant ainsi de prolonger la durée de vie de la mine de KCC ;
- capacité de maximiser la récupération des réserves de minerai au sein des permis d'exploitation existants de KCC, notamment pour les zones minières de KOV (grandes mines de cuivre et de cobalt à ciel ouvert) et T17 (qui contient des teneurs en métaux).
La Gécamines conserve les droits sur toutes les réserves de minerai extraites de l'ensemble des terrains faisant l'objet du bail.
Selon Mark Davis, directeur des opérations de Glencore pour la région Afrique (Cuivre), "l'accord permet d'augmenter la productivité des installations et de viser une production stable de 300 000 tonnes de cuivre/an". Il souligne que cela va assurer une exploitation pérenne pour les 20 prochaines années.
