Glencore: en recul à la suite de ses semestriels

(CercleFinance.com) - Glencore recule de 3% à Londres, dans le sillage de l'annonce d'un BPA en chute de 61% à 0,36 dollar au titre des six premiers mois de 2023, ainsi que d'un EBITDA divisé par deux à 9,4 milliards de dollars, pour des revenus en baisse de 20% à 107,4 milliards.



L'EBITDA ajusté des actifs industriels, en chute de 51% à 7,4 milliards de dollars, a été affecté principalement par la faiblesse des prix, en particulier dans le charbon, ainsi que par l'impact de l'inflation des coûts à travers sa base d'actifs.



Le géant des mines et du négoce de matières premières fait part néanmoins de son intention de distribuer environ 2,2 milliards de dollars à ses actionnaires, portant ainsi sa distribution totale prévue pour cette année aux alentours de 9,3 milliards.



Cette redistribution supplémentaire se composera d'une distribution exceptionnelle en numéraire pour environ un milliard (soit 0,08 dollar par action) et d'un programme de rachats d'actions pour 1,2 milliard devant se dérouler jusqu'en février 2024.





