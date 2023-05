Glencore: AllianzGI soutient une résolution sur la transparence climat

(AOF) - Allianz Global Investors (AllianzGI) annonce qu'il soutiendra une résolution d'actionnaire lors de l'assemblée générale annuelle de Glencore prévue le 26 mai. La résolution exhorte le spécialiste anglo-suisse des matières premières à « divulguer la façon dont sa production de charbon thermique s'aligne sur les objectifs de l'Accord de Paris, ainsi que la manière dont elle vise à aligner les dépenses d'investissement associées ».

" C'est en raison du manque de transparence sur ces points qu'AllianzGI n'a pas pu soutenir le plan climatique proposé par la direction " précise Matt Christensen, Global Head of Sustainable et Impact Investing chez AllianzGI. " Nous notons les progrès réalisés par Glencore ces dernières années dans des domaines tels que la gestion des émissions de méthane, l'amélioration de la transparence et l'approche d'une transition juste ", " nous reconnaissons l'inclusion du Scope 3 dans les objectifs de réduction des émissions " mais les informations demandées seraient " précieuses pour mieux comprendre le modèle de création de valeur à long terme de l'entreprise "