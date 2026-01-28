Glaukos progresse, la FDA autorisant l'utilisation répétée de son implant contre le glaucome

28 janvier - ** Les actions de la société de technologie médicale Glaukos GKOS.N augmentent de 4 % à 122,94 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que la FDA américaine autorise désormais les médecins à réadministrer son implant "iDose TR", qui libère régulièrement un médicament contre le glaucome pour réduire la pression oculaire

** Le glaucome est une maladie qui endommage le nerf optique, souvent en raison d'une pression élevée à l'intérieur de l'œil; l'implant offre une option aux patients qui ont du mal à prendre des gouttes quotidiennes, selon Co

** La société indique que la mise à jour de l'étiquetage permet aux médecins de retirer l'implant original et d'en placer un nouveau, les essais ayant montré que l'approche était sûre sur une période d'un an

** GKOS indique que le dispositif n'est pas conseillé aux patients souffrant de certains problèmes de cornée ou d'infections

** Les actions ont baissé de 25 % en 2025