 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Glaukos progresse, la FDA autorisant l'utilisation répétée de son implant contre le glaucome
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 14:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier - ** Les actions de la société de technologie médicale Glaukos GKOS.N augmentent de 4 % à 122,94 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que la FDA américaine autorise désormais les médecins à réadministrer son implant "iDose TR", qui libère régulièrement un médicament contre le glaucome pour réduire la pression oculaire

** Le glaucome est une maladie qui endommage le nerf optique, souvent en raison d'une pression élevée à l'intérieur de l'œil; l'implant offre une option aux patients qui ont du mal à prendre des gouttes quotidiennes, selon Co

** La société indique que la mise à jour de l'étiquetage permet aux médecins de retirer l'implant original et d'en placer un nouveau, les essais ayant montré que l'approche était sûre sur une période d'un an

** GKOS indique que le dispositif n'est pas conseillé aux patients souffrant de certains problèmes de cornée ou d'infections

** Les actions ont baissé de 25 % en 2025

Valeurs associées

GLAUKOS
118,710 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank