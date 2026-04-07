Glass Lewis recommande de voter contre le président de BP en raison du blocage de la résolution sur le climat

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* Glass Lewis et ISS recommandent certains votes contre la volonté du conseil d'administration de BP

* Les recommandations des grandes sociétés de procuration à l'encontre du conseil d'administration sont rares

* La nouvelle directrice générale de BP, Meg O'Neill, a pris ses fonctions la semaine dernière

(Plus de détails sur le rapport de Glass Lewis, la décision d'ISS et les commentaires de BP) par Shadia Nasralla et Stephanie Kelly

Le cabinet de conseil Glass Lewis a recommandé aux actionnaires de BP BP.L de voter contre le président Albert Manifold, qui a pris ses fonctions en octobre, en citant la décision de BP d'exclure une résolution relative au climat de sa prochaine assemblée annuelle, selon une note consultée par Reuters.

Il est relativement rare que de grands groupes de conseil aux actionnaires tels que Glass Lewis - dont les recommandations peuvent orienter de nombreux votes d'actionnaires lors des assemblées générales annuelles - demandent aux investisseurs de voter contre les souhaits du conseil d'administration.

Glass Lewis a formulé sa recommandation sur la base de la décision de BP d'exclure de son assemblée annuelle du 23 avril une résolution lui demandant de divulguer sa stratégie à long terme dans le cadre de scénarios de baisse de la demande de pétrole et de gaz, qui avait été déposée par le groupe d'actionnaires activistes pour le climat Follow This, selon la note.

BP se recentre sur le pétrole et le gaz après une incursion dans les énergies renouvelables dans le cadre d'un changement stratégique majeur mené par Meg O'Neill, qui a pris la barre la semaine dernière en tant que quatrième directrice générale de l'entreprise depuis 2023.

Glass Lewis n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Follow This a élargi sa campagne climatique contre BP aux côtés de certains investisseurs européens, qui représentent moins de 0,3 % des actionnaires de la société.

"Cette décision soulève de nouvelles questions sur la transparence, la communication avec les actionnaires et la prise en compte de leurs préoccupations", a déclaré Glass Lewis dans sa note.

Albert Manifold a été cité sur le site web de BP comme ayant déclaré que le conseil d'administration de BP avait conclu que la proposition de Follow This n'était pas valable et qu'elle serait inefficace si elle était adoptée à l'assemblée générale.

Un porte-parole de BP a déclaré que la major britannique se concentrait sur la construction d'une entreprise plus simple à la suite de l'engagement des investisseurs. "C'est la raison pour laquelle nous faisons ces recommandations, afin de fournir des informations transparentes et standardisées qui permettent des comparaisons claires entre les entreprises", a déclaré le porte-parole.

La décision de Glass Lewis va dans le même sens qu'une autre société influente de conseil aux actionnaires, ISS, qui a recommandé de voter contre la demande du conseil d'administration de BP de retirer deux résolutions spécifiques à l'entreprise concernant la communication d'informations sur le climat. BP affirme que ces résolutions ont été remplacées par d'autres cadres plus standardisés, et ajoute qu'elle s'est largement entretenue avec ses principaux investisseurs à ce sujet.

Glass Lewis a également recommandé aux actionnaires de voter contre les souhaits de BP de supprimer les deux résolutions relatives aux rapports sur le climat.