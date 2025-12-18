Glacier Bancorp progresse après que Piper Sandler l'a relevé à "surpondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 décembre - ** Les actions de la banque régionale Glacier Bancorp GBCI.N augmentent de 1,33% à 45,73 $ avant le marché

** Piper Sandler relève GBCI de "neutre" à "surpondérer"; relève son objectif de cours à 58 $, contre 50 $ auparavant, soit une hausse de 28,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage cite l'amélioration des marges, la forte croissance des bénéfices, la valorisation bon marché et la qualité de crédit solide

** Les marges de GBCI devraient continuer à s'améliorer jusqu'en 2027 grâce à la réévaluation des prêts et des titres, à la croissance régulière des prêts et à la baisse des coûts de financement, la marge nette d'intérêt devant dépasser les 4 %, selon la société de courtage

** Piper Sandler estime que la sous-performance de l'action GBCI depuis le début de l'année n'est pas justifiée, ce qui crée un point d'entrée intéressant à mesure que la rentabilité s'améliore et que de nouveaux marchés comme le Texas attirent de nouveaux clients

** La société a de solides antécédents en matière de fusions et acquisitions et a encore plus de cibles après son entrée au Texas, ce qui rend les transactions futures probables et soutient la croissance continue de ses bénéfices, selon la société de courtage

** 5 courtiers sur 6 évaluent le titre à "acheter" ou plus, 1 à "conserver"; l'objectif de cours médian est de 51,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, le GBCI a baissé de 10,1% depuis le début de l'année contre un gain de +7,2% pour l'indice Nasdaq Bank .IXBK .