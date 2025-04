GL events signe un contrat majeur en Asie

(AOF) - GL events a annoncé la signature d’un contrat majeur de prestations pour les Jeux Asiatiques et Para-Asiatiques 2026, qui se tiendront à Aichi Nagoya, au Japon. Sans être exhaustif, le périmètre des prestations confiées est large. Il comprend : les phases d’études et de conceptualisation en collaboration avec le comité d’organisation, la mise en place des installations temporaires, l’aménagement des espaces réceptifs (accueil et restauration) et des zones dédiées aux médias, la gestion des accès et des accréditations aux sites et l’organisation des cérémonies de remise des médailles.

AOF - EN SAVOIR PLUS