GL events revoit à la hausse l'un de ses objectifs financiers annuels

(AOF) - La société GL events a connu un bon premier trimestre avec des revenus en hausse de 11,3 %, à 430 millions d'euros. Les trois divisions du groupe intégré des métiers de l'évènement ont connu la croissance : Live +1,6 %, Exhibitions +23,5 %, et Venues +18,1 %. Le président-directeur général de GL events estime que ce bon début d'année est lié à la robustesse des fondamentaux de la société, notamment au Brésil et en France.

