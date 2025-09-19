Gl events retenu pour l'aménagement des sites olympiques d'hiver à Milan

(AOF) - L’offre de services de GL events a été retenue par le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Milano Cortina 2026 qui auront lieu du 6 au 22 février 2026, pour l’aménagement de 20 sites olympiques et paralympiques, répartis sur les trois pôles de Milan, Cortina et Bormio. En tant que prestataire principal, le groupe mobilisera l’ensemble de ses expertises pour produire les études techniques, aménager les terrains et installer les infrastructures temporaires destinées à accueillir athlètes et spectateurs du monde entier dans des conditions optimales.

Le groupe publiera le 15 octobre son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

