GL events : entrée au capital d'Atream et de la Carac

(AOF) - GL events, groupe intégré des métiers de l’évènement, annonce l’entrée du fonds d’investissements Atream et de la Carac, son actionnaire de référence, son actionnaire de référence, au capital de Polygone et de GL events. Les deux entités sont entrées au capital de Polygone et de GL events via l’acquisition auprès de la société Le Grand Rey de 56 000 actions Polygone, représentant 5,3% du capital et l’acquisition hors marché auprès de Polygone de 449 742 actions GL events, représentant 1,5% du capital.

Le véhicule Confluence (géré par Atream, pour le compte d'Atream et de la Carac) disposera d'un siège d'administrateur au sein des Conseils d'Administration de Polygone et de GL events.

