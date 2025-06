GL Events: concession signée pour le Stade de France information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 09:27









(CercleFinance.com) - GL Events annonce la signature avec l'Etat français du contrat de concession du Stade de France, à Saint-Denis, le tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté jeudi le recours du Consortium Stade de France.



Le groupe spécialisé dans l'événementiel indique qu'il 's'emploiera à effectuer une période de passation sereine et efficace pour assurer dans les meilleurs conditions les spectacles prévus dès le mois d'août prochain'.



'Toutes les parties prenantes associées à ce nouveau chapitre peuvent compter sur GL events pour être à leur disposition afin de faire du Stade de France l'écrin de toutes les réussites', poursuit la société dans son communiqué.





Valeurs associées GL EVENTS 25,3500 EUR Euronext Paris -2,12%