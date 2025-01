GL events: bien orienté après son CA annuel information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 09:57









(CercleFinance.com) - GL events prend 3% au lendemain de l'annonce par le spécialiste de l'évènementiel d'un chiffre d'affaires de 431 millions d'euros au titre du quatrième trimestre 2024, en croissance de plus de 4% et supérieur aux 410 millions attendus par Oddo BHF.



Jugeant cette performance 'remarquable au regard de l'effet de base des jumbo Events de l'année dernière', l'analyste pointe aussi une guidance de marge 'améliorée, à +15% contre au moins +13% précédemment, tant sur l'EBITDA que sur le résultat net part du groupe'.



'Cette publication est de qualité, et les perspectives attrayantes. Le seul élément qui reste selon nous à débloquer est celui de la participation de Sofina, qui crée de facto un overhang. Toutefois, le président a annoncé vouloir régler ce sujet à brève échéance', poursuit-il.





Valeurs associées GL EVENTS 18,84 EUR Euronext Paris +3,74%