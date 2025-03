GL events affiche des résultats en forte hausse pour l'année olympique 2024

(AOF) - GL events a enregistré en 2024 une croissance de 16% de l’Ebitda à 232 millions d'euros pour un chiffre d’affaires en hausse de 15% à 1,63 milliard d'euros. La croissance organique s'est élevée à 16%. Le spécialiste de l’événementiel affiche ainsi une marge d'Ebitda de 14,2% contre 14% en 2023. GL events précise que la croissance du bénéfice par action a atteint 21% en 2024, à 2,58 euros. Le conseil d'administration propose un dividende de 0,90 euro par action contre 0,70 euro pour 2023.

Ses objectifs 2025 sont une croissance du chiffre d'affaires et une amélioration de la marge opérationnelle : il prévoit un volume de capex de 80 millions d'euros, en baisse par rapport aux niveaux de 2024 et 2023.

"La réussite des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, combinée à l'essor de nos investissements dans notre portefeuille de lieux et d'événements d'exception – au Brésil, au Chili, au Moyen-Orient, en France- et en Chine – consolident notre position de leader sur la scène internationale", commente le PDG Olivier Ginon.

