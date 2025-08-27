 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Givaudan : nouvelle stratégie de croissance pour 2030 et arrivée d'un nouveau DG
27/08/2025 à 15:36

(AOF) - Givaudan (-1,70% à 3347 francs suisses) affiche la plus forte baisses au sein de l'indice SMI alors que le groupe suisse a présenté ses nouvelles ambitions de croissance à horizon 2030 et dévoilé l'identité de son nouveau directeur général (Christian Stammkoetter). Sur les cinq prochaines années, le fabricant d'arômes et de parfums anticipe une croissance moyenne du chiffre d'affaires de 4 à 6% sur une base comparable et un flux de trésorerie disponible moyen supérieur à 12 %. Il poursuivra également " activement des opportunités d’acquisition alignées sur ses domaines stratégiques ".

Pour les cinq prochaines années, Givaudan " s'appuiera sur ses forces et sur un modèle d'affaires solide, tout en poursuivant son expansion dans des activités connexes à forte valeur ajoutée afin de soutenir une croissance durable et rentable ".

L'entreprise concentrera ses efforts sur trois moteurs de croissance : développer de nouvelles opportunités clients, approfondir sa présence géographique et élargir ses catégories et son portefeuille.

Sur ce dernier point, dans la division Parfums & Beauté, l'entreprise continuera d'étendre ses capacités sur le marché haut de gamme des actifs beauté issus de la biotechnologie, ainsi que dans l'ensemble du segment des solutions pour le soin de la peau et le maquillage, en s'appuyant sur l'acquisition en 2024 de b.kolor. Dans la division Goût & Bien‑être, l'entreprise développera sa position sur le marché des ingrédients spécialisés pour l'alimentation animale de compagnie.

En outre, Givaudan a listé trois catalyseurs de croissance : apporter des solutions innovantes et durables; développer des solutions numériques pour maximiser la valeur grâce à la connaissance des consommateurs, à une expérience client personnalisée et à une accélération du développement de produits; soutenir la performance commerciale et développer des portefeuilles de produits durables.

Avant de présenter sa nouvelle stratégie de croissance, Givaudan était déjà confiant. En juillet dernier, le groupe avait fait part de son optimisme sur la réalisation de ses objectifs 2025 : " Nous sommes très susceptible de dépasser la limite supérieure de notre objectif de croissance moyenne du chiffre d'affaires sur cinq ans de 4 à 5 % sur une base comparable pour la période 2021-2025 ".

Nomination d'un nouveau directeur général

En parallèle de la présentation de sa nouvelle stratégie, Givaudan a confirmé ce mercredi l'arrivée de Christian Stammkoetter au poste de directeur général à compter du 1er mars 2026. L'actuel président Asie, Moyen-Orient & Afrique chez Danone remplacera Gilles Andrier qui prendra sa retraite en mars 2026, après avoir occupé pendant 20 ans le poste de directeur général.

" L'annonce de la désignation d'un PDG à ce moment-là ne constitue pas une grande surprise. Elle avait été largement discutée par les investisseurs avant le début d'un nouveau cycle stratégique de cinq ans en 2026-2030, considéré comme un moment opportun pour une telle annonce ", a commenté UBS.

Sous la direction de Gilles Andrier, Givaudan rappelle que l'entreprise a connu une forte croissance, grâce à " une stratégie réussie axée sur l'expansion géographique, ainsi que celle de son portefeuille de clients et de produits, complétée par plus de 20 acquisitions stratégiques ".

Entre fin 2004 et fin 2024, l'entreprise est passée de 5 900 à 16 900 collaborateurs, ses ventes ont presque triplé, passant de 2,7 milliards à plus de 7,4 milliards de francs suisses. Sur cette période, sa capitalisation boursière a augmenté de 5,8 milliards à 36,6 milliards de francs suisses.

