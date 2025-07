Givaudan: marge d'EBITDA en légère hausse au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 08:42









(Zonebourse.com) - Givaudan dévoile un bénéfice net quasi stable (+0,7%) à 592 millions de francs suisses au titre du premier semestre 2025, ainsi qu'un EBITDA comparable de 973 millions, soit une marge de 25,2% contre 24,8% un an auparavant.



Le fournisseur de parfums et d'arômes a vu son chiffre d'affaires augmenter de 3,4% à 3,86 milliards de francs (+6,3% en comparable), avec 'une forte croissance dans tous ses secteurs d'activité, zones géographiques et groupes de clients'.



Le groupe suisse pointe en particulier une surperformance continue de la parfumerie fine, une hausse de 10% à données comparables sur les marchés à forte croissance et une forte progression soutenue avec les clients locaux et régionaux.



'Très satisfait de sa performance financière', Givaudan estime qu'il devrait 'très probablement dépasser la limite supérieure de son objectif moyen de croissance des ventes sur cinq ans de 4 à 5% sur une base comparable pour la période 2021-25'.





