Givaudan: le titre avance, Berenberg passe à l'achat

(CercleFinance.com) - Givaudan s'inscrit en hausse de 0,7% vendredi à la Bourse de Zurich, porté par un avis positif des analystes de Berenberg, qui sont passés à l'achat sur le titre du fabricant d'arômes et de parfums.



Dans une note consacrée au secteur, les analystes de la banque allemande expliquent s'attendre à ce que de nombreuses innovations soient mises sur le marché cette année par les industriels, avec l'objectif de soutenir la croissance des ventes.



Berenberg évoque un environnement particulièrement porteur pour les segment de la beauté, des soins personnels et des boissons prêtes à l'emploi, une dynamique que ses équipes jugent bénéfique pour Givaudan qui réalise plus de 5% de son activité dans ces trois métiers.



L'établissement germanique en déduit que Givaudan est le 'mieux placé' pour tirer parti de ces tendances en 2025, ce qui le conduit à relever son conseil sur la valeur de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 3850 à 4700 francs suisses.





Valeurs associées GIVAUDAN 3 997,00 CHF Swiss EBS Stocks +1,34%