Givaudan lance une nouvelle usine dans les parfums à Guangzhou, en Chine
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 11:52
Givaudan a célébré l'inauguration de son nouveau site à Guangzhou en Chine. Le nouveau site, situé sur un terrain d'environ 30 000 mètres carrés comprendra un centre créatif avec des équipes d'évaluation, de marketing, de vente et d'application, ainsi que des parfumeurs créatifs et des analystes de parfumerie.
L'installation comprendra également un site de production hautement automatisé pour soutenir l'expansion de l'activité parfums de Givaudan en Chine.
D'ici deux ans, environ 150 employés quitteront le site existant pour s'installer dans ces nouvelles installations.
Gilles Andrier, Directeur Général, a déclaré : ' Cette inauguration est une étape importante dans notre engagement continu en Chine, témoignant de notre confiance dans le potentiel du marché et de notre capacité à investir pour une croissance durable'.
Yaling Li, responsable des parfums pour la Chine et la Corée, a ajouté : ' S'appuyant sur deux centres de création à Shanghai et Guangzhou ainsi que sur deux sites de production à Changzhou et Guangzhou, notre équipe de parfums disposera d'une empreinte et d'une capacité inégalées en Chine pour servir nos clients et mieux saisir les opportunités de croissance de ce marché dynamique'.
