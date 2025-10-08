 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 028,35
+0,67%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Givaudan lance la construction d'un nouveau site de production dans l'Ohio
information fournie par Zonebourse 08/10/2025 à 10:41

Givaudan a annoncé l'inauguration de son nouveau site de production de liquides à Reading, dans l'Ohio dans la région nord-américaine.

Le nouveau site représente un investissement initial de 187 millions de francs suisses (215 millions de dollars). Il va s'étendra sur 24 000 mètres carrés.

La nouvelle installation créera plus de 300 emplois dans divers domaines de compétences.

La construction du site est en cours, l'achèvement est prévu dans 18 mois et les opérations partielles devraient commencer dès 2027. Givaudan Taste & Wellbeing compte actuellement 17 sites aux États-Unis et au Canada.

' Cette nouvelle installation représente notre plus gros investissement aux États-Unis depuis de nombreuses années, démontrant l'importance du marché pour Givaudan et pour l'industrie agroalimentaire'. a déclaré Gilles Andrier, Directeur Général.

Valeurs associées

GIVAUDAN
3 359,000 CHF Swiss EBS Stocks +1,79%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une chaîne de production de Mercedes-Benz dans une usine à Rastatt
    Allemagne-La production industrielle accuse sa plus forte baisse depuis plus de trois ans
    information fournie par Reuters 08.10.2025 11:09 

    La production industrielle allemande a baissé de 4,3% en août par rapport au mois précédent, plus que prévu, a annoncé mercredi l'Office fédéral de la statistique, soit la plus forte baisse depuis mars 2022. Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu une ... Lire la suite

  • Des lingots d'or exposés chez le négociant en métaux précieux Hatton Garden Metals à Londres
    Umicore va vendre ses stocks d'or pour profiter des prix records du métal
    information fournie par Reuters 08.10.2025 11:09 

    Le groupe belge de recyclage de métaux Umicore a annoncé mercredi son intention de vendre ses stocks d’or immobilisés pour environ 410 millions d'euros (476 millions de dollars), afin de tirer profit des prix records du métal. L'or a dépassé mercredi pour la première ... Lire la suite

  • Amundi
    Démission de Sébastien Lecornu : et après ?
    information fournie par Amundi 08.10.2025 11:04 

    Quelles conséquences en matière d'investissement ? La démission du Premier ministre Sébastien Lecornu, face à l'opposition tant de la gauche que de la droite, a ouvert une nouvelle phase d'incertitude politique. Le président Macron doit désormais choisir entre ... Lire la suite

  • La ville de Charm el-Cheikh, sur la mer Rouge, où des pourparlers entre responsables israéliens et du Hamas se déroulent, le 7 octobre 2025 en Egypte ( AFP / STR )
    Négociations sur Gaza: le Hamas évoque "un esprit d'optimisme"
    information fournie par AFP 08.10.2025 11:04 

    Le Hamas a évoqué mercredi "un esprit d'optimisme" dans les négociations indirectes avec Israël pour parvenir à un accord visant à mettre fin à la guerre à Gaza. Taher al-Nounou, un des dirigeants du mouvement islamiste palestinien participant à ces discussions ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank