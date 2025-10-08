Givaudan lance la construction d'un nouveau site de production dans l'Ohio
information fournie par Zonebourse 08/10/2025 à 10:41
Le nouveau site représente un investissement initial de 187 millions de francs suisses (215 millions de dollars). Il va s'étendra sur 24 000 mètres carrés.
La nouvelle installation créera plus de 300 emplois dans divers domaines de compétences.
La construction du site est en cours, l'achèvement est prévu dans 18 mois et les opérations partielles devraient commencer dès 2027. Givaudan Taste & Wellbeing compte actuellement 17 sites aux États-Unis et au Canada.
' Cette nouvelle installation représente notre plus gros investissement aux États-Unis depuis de nombreuses années, démontrant l'importance du marché pour Givaudan et pour l'industrie agroalimentaire'. a déclaré Gilles Andrier, Directeur Général.
Valeurs associées
|3 359,000 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+1,79%
A lire aussi
-
La production industrielle allemande a baissé de 4,3% en août par rapport au mois précédent, plus que prévu, a annoncé mercredi l'Office fédéral de la statistique, soit la plus forte baisse depuis mars 2022. Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu une ... Lire la suite
-
Le groupe belge de recyclage de métaux Umicore a annoncé mercredi son intention de vendre ses stocks d’or immobilisés pour environ 410 millions d'euros (476 millions de dollars), afin de tirer profit des prix records du métal. L'or a dépassé mercredi pour la première ... Lire la suite
-
Quelles conséquences en matière d'investissement ? La démission du Premier ministre Sébastien Lecornu, face à l'opposition tant de la gauche que de la droite, a ouvert une nouvelle phase d'incertitude politique. Le président Macron doit désormais choisir entre ... Lire la suite
-
Le Hamas a évoqué mercredi "un esprit d'optimisme" dans les négociations indirectes avec Israël pour parvenir à un accord visant à mettre fin à la guerre à Gaza. Taher al-Nounou, un des dirigeants du mouvement islamiste palestinien participant à ces discussions ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer