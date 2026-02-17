Givaudan investit dans un centre d'excellence à Grasse
"Concentrer ces capacités au sein de "Campus 52", qui abrite une installation de production et un laboratoire d'innovation, favorise une collaboration étroite entre scientifiques et partenaires, tout en stimulant l'inspiration des parfumeurs", explique le groupe suisse d'arômes et de parfums.
Cet investissement s'inscrit dans le développement de House of Naturals, qui met l'accent sur les technologies d'extraction de pointe et l'excellence opérationnelle afin de fournir des ingrédients de qualité supérieure, soutenus par le programme d'approvisionnement responsable de Givaudan.
