Givaudan investit dans un centre d'excellence à Grasse
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 08:02

Givaudan fait part d'un investissement de 55 MCHF pour lancer les travaux de construction de "Campus 52", son nouveau centre d'excellence pour les ingrédients naturels à Grasse, berceau historique de la parfumerie, dans les Alpes-Maritimes.

"Concentrer ces capacités au sein de "Campus 52", qui abrite une installation de production et un laboratoire d'innovation, favorise une collaboration étroite entre scientifiques et partenaires, tout en stimulant l'inspiration des parfumeurs", explique le groupe suisse d'arômes et de parfums.

Cet investissement s'inscrit dans le développement de House of Naturals, qui met l'accent sur les technologies d'extraction de pointe et l'excellence opérationnelle afin de fournir des ingrédients de qualité supérieure, soutenus par le programme d'approvisionnement responsable de Givaudan.

