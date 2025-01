Givaudan: hausse de 22% du bénéfice net annuel information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 09:13









(CercleFinance.com) - Givaudan publie au titre de 2024 un bénéfice net en hausse de 22,1% à 1,09 milliard de francs suisses, avec une marge d'EBITDA en données comparables améliorée de 2,1 points à 24,5% 'en raison d'une meilleure absorption des coûts'.



A 7,4 milliards de francs, le chiffre d'affaires a augmenté de 12,3% à données comparables, avec une 'solide performance sur tous les marchés', les marchés à forte croissance ayant progressé de 19,5% et les marchés matures de 6,4% à données comparables.



Lors de l'assemblée générale du 20 mars 2025, le conseil d'administration proposera un dividende en numéraire de 70 francs suisses par action pour l'exercice écoulé, soit une augmentation de 2,9% par rapport à 2023.



Avec une croissance moyenne des ventes en comparable de 7,2% sur 2021-24, Givaudan estime qu'il 'devrait très probablement dépasser la limite supérieure' de son objectif moyen sur cinq ans de 4 à 5% à données comparables pour la période 2021-25.





