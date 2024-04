Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Givaudan: croissance de près de 3% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 11/04/2024 à 09:53









(CercleFinance.com) - Givaudan annonce un chiffre d'affaires de 1,82 milliard de francs suisses au titre des trois premiers mois de 2024, en hausse de 2,8% en données publiées et de 12,6% en organique, dépassant ainsi l'estimation de Stifel qui était de 7,8%.



Le groupe de parfums et d'arômes revendique une forte croissance dans tous ses segments et toutes ses zones géographiques, avec des progressions en données comparables de 21,8% sur les marchés à forte croissance et de 5,5% sur les marchés matures.



Givaudan confirme viser une croissance organique des ventes de 4 à 5% en données comparables et un flux de trésorerie disponible d'au moins 12%, tous deux mesurés en moyenne sur le cycle stratégique de la période de cinq ans.





Valeurs associées GIVAUDAN Swiss EBS Stocks -2.33%